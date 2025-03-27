مرموش ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

يتواجد النجم المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي، ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس 2025.

وكشفت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي، والتي جاء على رأسها عمر مرموش.

هدف عمر مرموش

وسجل مرموش هدفًا رائعًا خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد برايتون، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 39، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة صاروخية في شباك برايتون، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

ويعتبر هدف مرموش في شباك برايتون، هو الرابع له مع مانشستر سيتي وفي الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه للسيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويتنافس عمر مرموش على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس الماضي، مع 7 لاعبين آخرين، هم: ماركوس تافرنير (بورنموث)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، بيرفيس إستوبينان (برايتون)، أنتوني إيلانجا (نوتنجهام فورست)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، جينس كاجوستيه (إبسويتش تاون).