محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل غرق غواصة الغردقة.. صور

حرص، محافظ البحر الأحمر، على زيارة مصابي غرق غواصة السندباد، التي تعرضت للغرق صباح اليوم الخميس، التي كانت تقل على متنها 45 سائحاً بالإضافة إلى الطاقم المصري، مما تسبّب في وقوع وفيات ومصابين من جنسيات مختلفة، للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الركاب.

كشف محافظ البحر الأحمر أن البداية كانت عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، يفيد بتعرض غواصة سياحية للغرق في المرسى المخصص لها أمام إحدى الفنادق الشهيرة بالغردقة ، وكانت على متنها 50 راكب من جنسيات مختلفة، ( 5 مصري طاقم الغواصة - 45 جنسيات مختلفة ما بين روسي وهندي ونرويجي وسويدي) وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التى وصلت علي الفور لمكان الحادث، ونجحت جهود الجهات المعنية نقل 29 مصاب إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة منّ الأجانب ( روس الجنسية )، وعودة باقي الناجيين إلى فنادق إقامتهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد مفقودين، وفي هذا السياق أشاد بسرعة تحرك وجهود كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى مشاركة نحو 21 سيارات إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.

وتابع: حرصت على الاستماع إلى المصابين عقب إنقاذهم ووجهت بتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لهم، حيث جرى نقل المصابين إلى 5 مستشفيات ( الغردقة العام - المصري الخاصة - الكوثر الخاصة - رويال الخاصة - الأصيل الخاصة)، وقمت بزيارتهم والإطمئنان عليهم، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات وضيق تنفس، ويوجد 4 حالات في العناية المركزة حالتهم خطرة.

وجه محافظ البحر الأحمر ، بمواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات ولاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب، مشيداً بجهود فرق الإنقاذ التي أنجزت مهمتها في وقت قياسي.

قام محافظ البحر الأحمر بعدد من اللفتات الإنسانية خلال زيارته للمصابين، أبرزها الاستجابة لطلب سائحة هندية طفلتها مصابة كانت تريد الاطمئنان على حالتها الصحية، حيث حرص على اصطحابها والدخول معها في غرفة الرعاية المركزة للاطمئنان على ابنتها،والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تابع محافظ البحر الأحمر الحادث منذ اللحظة الأولى لوقوعه، ووجه بتشكيل غرفة عمليات من مختلف الجهات المعنية.

أكد المحافظ، أنه راجع الموقف الفني للغواصة ، وتبين أن الغواصة ترخيصها سار وقائد الطاقم حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، موضحاً أن الغواصة يمتلكها مصري الجنسية،

مؤكدا على استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.

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