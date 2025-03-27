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الخميس 27 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طنطا السابق يهنئ الدكتور محمد حسين بعد تعيينه رئيسا للجامعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا بمكتبه، اليوم، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا السابق، وذلك لتقديم التهنئة عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة طنطا.

حرص الدكتور محمود ذكي على تقديم التهنئة للدكتور محمد حسين لثقة القيادة السياسية وتوليه منصب رئيس الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة ستواصل مسيرتها في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي بقيادة الدكتور محمد حسين بما لديه من خبرات وكفاءة تعزز من تطور الجامعة وترتقي بها إلى آفاق جديدة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرته على قيادة الجامعة لتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في كافة مهامه المستقبلية.

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