من كحك العيد إلى الغريبة.. أشهر حلويات عيد الفطر المبارك

تعتبر حلويات عيد الفطر المبارك جزءًا أساسيًا من الاحتفالات في مصر، حيث لا تكتمل فرحة العيد بدون هذه الحلوى التي تحمل طابعًا مميزًا يعكس التراث والعادات المصرية، فيقوم المصريون بتحضير مجموعة من الحلويات الشهيرة التي تعد رمزًا للبهجة والفرح، وتتنوع بين الكعك والبسكويت والغريبة والقطايف وغيرها من الأصناف التي يتم تحضيرها بعناية فائقة، كما يتعاون أفراد الأسرة على إعداد هذه الحلويات التي تتطلب مهارة خاصة لإخراجها بأفضل شكل، فيما يتبادل الناس الأطباق ويزورون الأقارب والأصدقاء، ورغم تطور الزمن وانتشار المخابز التي تبيع هذه الحلويات الجاهزة، إلا أن تحضيرها في المنزل لا يزال يحمل سحرًا خاصًا، ويُعد من أهم التقاليد التي يحرص عليها المصريون للحفاظ على التراث وإضفاء المزيد من الخصوصية على احتفالات العيد، ومن أبرز حلويات عيد الفطر لدى المصريين:.

1. كعك العيد

كعك العيد هو أشهر الحلويات في مصر، ويتميز بمذاقه الغني والشهي، ويتم تحضيره من مكونات بسيطة مثل الدقيق والسمن والسكر، ويُحشى أحيانًا بالمربى أو المكسرات، وتعود تسميته إلى تقليد قديم يعود إلى العصر الفاطمي، حيث كان يُصنع للإحتفال بعيد الفطر.

2. البسكويت

البسكويت هو أحد الحلويات الأساسية التي تُقدم في عيد الفطر، ويتم تحضيره من مزيج من الدقيق والسكر والزبدة، ويُزين بالسكر الناعم، ويُعد البسكويت رمزًا للبهجة في العيد، وتعود تسميته إلى كلمته العربية "بسكوت"، التي تعني "الخبز المُجفف"، وقد اشتهر في فترة الفاطميين.

3. الغُريبة

الغُريبة هي حلوى ناعمة ولذيذة مصنوعة من السمن والسكر والدقيق. تتميز بقوامها الخفيف وذوبانها في الفم، ويُضاف لها أحيانًا اللوز أو الفستق، تُسمى "غُريبة" لأن شكلها الدائري ونكهتها البسيطة تمنحها طابعًا مميزًا، مما جعلها شائعة في العيد والمناسبات.

4. المعمول

المعمول هو نوع من الكعك المحشو بالتمر أو المكسرات، ويتميز بمذاقه اللذيذ وملمسه الناعم، ويتم تحضيره في العيد ويُعد من الحلويات التقليدية المرتبطة بعيد الفطر، ويعود اسم "المعمول" إلى كلمة "معمول" التي تعني "المصنوع" أو "المنقوش"، نظرًا للنقوش التي تزينه.

5. القطايف

القطايف هي حلوى رمضانية تقليدية تُحضّر خاصة في عيد الفطر، ويتم تحضيرها من عجينة رقيقة تحشى بالجبن أو المكسرات أو القشطة، ثم تُقلى أو تُخبز، وقد سميت "القطايف" لأنها تأتي على شكل "قطايف" أي "قطع صغيرة"، وتعد من الحلويات التي يحبها المصريون في العيد.

6. الحمصية

الحُمصية هي حلوى تقليدية تصنع من الحمص والسكر وتُشكل على شكل مكعبات صغيرة، وتعود تسميتها إلى "الحمص" لأنها تعتمد بشكل رئيسي على مكون الحمص الذي يتم تحميصه وتحليته، كما تعتبر الحمصية جزءًا من العادات المصرية في عيد الفطر واحتفالاته.