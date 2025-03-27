أكبر جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي البنا وشلبي بطنطا.. صور

شهدت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، أكبر جلسة صلح عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي البنا وشلبي بعد خصومة دامت لنحو 3 سنوات.

وتوصلت اللجنة العرفية التي ترأسها المهندس علي محمد عز عضو مجلس النواب الي عقد مؤتمر جماهيري حاشد بحضور الأجهزة الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبحضور أهالي القرية وعمد ومشايخ وأهالي وأعيان قري مركز طنطا ومحافظة الغربية .

وبدأت جلسة الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم بحضور الشيخ محمد بسيوني القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري وبحضور فضيلة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية وفضيلة الشيخ عبداللطيف طلحه رئيس المنطقة الأزهرية المركزية بالغربية وعدد من أئمة الازهر والأوقاف وتم عقد جلسة الصلح بين عائلتي شلبي وعائلة البنا دون شروط أو تعويض أو ديه انطلاقاً من قول الله عز وجل “فمن عفا وأصلح فأجره علي الله”.

وطلب كبار عائلة شلبي العفو من كبير عائلة البنا والذي قبل العفو ابتغاء مرضاة الله تعالي.

وتم التصالح برعاية اللواء أيمن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والنائب محمد عريبي امين حزب مستقبل وطن والمهندس علي عز عضو مجلس النواب.

وترجع بداية الخصومة حينما شهدت قرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا مشاجرة بين العائلتين أسفرت عن حالة وفاة اثناء محاولته فض مشاجرة بين الطرفين كما أسفرت عن وقوع عدد من المصابين وتم ضبط المتهمين وتم عرضهم علي النيابة العامة وإحالتهم إلى محكمة طنطا الابتدائية والتي أصدرت حكما بحبس المتهمين 10 سنوات.

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