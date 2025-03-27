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الخميس 27 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جمعية ضيوف الإسلام لتنمية المجتمع بالفيوم تكرم حفظة القران الكريم

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية والتكريم
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اقامت إحدى جمعيات تنمية المجتمع بالصيفية فى  الفيوم  بالتعاون مع مسجد ضيوف الرحمن إحتفالية للفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والتى تم تنظيمها  للعام الثالث على التوالى.
ضمت المسابقة ثلاث مستويات  الأول حفظ القران كاملاً  والمستوى الثانى عشرة أجزاء 
والمستوى الثالث ربع القرآن.

وشارك فى المسابقة 400 متسابق ومتسابقة يمثلون أحياء بندر الفيوم و مركز الفيوم، وقام باجراء  الاختبارات عشرة علماء من المحفظين أصحاب الخبرات فى هذا الشأن.
حضر حفل التكريم العميد أحمد ترك والمستشار أحمد فهيم والدكتور رمضان التسعاوى، وأشرف على الحفل وتنظيمه الكابتن صبرى برديسى رئيس مجلس إدارة جمعية ضيوف الإسلام والحاج عبد الغفار عبدالعزيز والحاج محمد اسماعيل الصعيدى وأعضاء الجمعية محمد رفاعى و على عريفة ومحمد أمين عزام وخالد برديسى وعمر برديسى وعلى مصطفى ومحمد سيد ربيع ومحمود حجاج الديان .

 وعلى هامش حفل التكريم تم تسليم أربعة عرائس من الغير قادرين والأيتام مساعدات عبارة عن بتوجاز وغسالة وبعض أدوات المطبخ.
بدأت الاحتفالية بتلاوة القران  للشيخ محمد رمضان موفد إدارة أوقاف الفيوم عضو المقرأة بمسجد ناصر والذى احيا الشهر الكريم فى مسجد ضيوف الرحمن بصلاة التراويح والتهجد وقام بتقديم الحفل الشيخ عبد الغفار عبدالعزيز .

كما ألقى الشيخ محمد رمضان شحاته كلمة عن فضل القرآن وخير حفظة القرآن الكريم.
وتم تكريم العشرة الاوائل الفائزون بالمستوى الأول  يوسف محمد حسنى -  آدم ياسر ممدوح-  شهد علاء- مريم جابر السيد- رودينا محمد- سالمة علاء-  مايا محمد زهران - فرج محمد جمال -صهيب محمد حسنى-  محمد جمعة السيد. 
ومن المستوى الثاني  محمد حسن محمد-  حنين محمود السيد -  رنا علاء عبد التواب-  حنين جمال قرنى-  دعاء عماد جمال - سهيلة منصور حسن-  مريم عبدالله السيد-  عمار محمود سيد. - ملك أحمد أحمد سعيد. - مصطفى محمود كمال.


والعشرة الاوائل من المستوى الثالث  رودينا سيد إسماعيل-  حسام حسن سعيد-  أسر عمرو محمد-  شهد رمضان محمد-  محمد محمود السيد-  محمود نبيل رجب-  ملك محمد طه-  حنين روبى فرج-  مريم مصطفى اسماعيل-  سالمة رمضان اسماعيل .

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ضيوف الإسلام لتنمية المجتمع بالصيفية محافظة الفيوم تكريم حفظة القرأن الكريم