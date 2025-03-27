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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم بمكتبه اليوم نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة طنطا، وتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

أعرب الدكتور محمد حسين عن شكره وامتنانه لهذه التهنئة الطيبة، مشيداً بدور الكنيسة في نشر قيم التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة والمطرانية من أجل خدمة الوطن والمجتمع، باعتبار الجامعة هي بيت خبرة وشريك أساسي في دعم كافة الأنشطة التنموية والمجتمعية.

من جانبه حرص نيافة الأنبا بولا على تقديم التهنئة للدكتور محمد حسين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في المستقبل، مثمناً الجهود العظيمة التي تبذلها الجامعة في دعم المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

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