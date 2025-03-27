سباق الموت.. مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالفيوم

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين أثناء سباق الموت بالدراجات النارية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي باتجاه مركز سنورس، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث تصادم عدد دراجات ناريه ببعضهم.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من التحريات الأولية التي أجراها ضباط مركز شرطة إبشواي، أن الضحايا شاركا في سباق درجات نارية، نظمه عدد من الشباب، وخلال السباق اصطدمت الدرجات النارية ببعضهم البعض مما أدى إلى وفاة شاب يدعى "أ حمد روبي عثمان" وشهرته اللمبي 20 سنه، مقيم بشارع أحمد شوقي بدائرة مركز شرطة سنورس، وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي والمصاب إلى قسم الاستقبال بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.