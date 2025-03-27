السفارة الروسية بالقاهرة: جميع ركاب الغواصة الغارقة بالغردقة من الجنسية الروسية

أفادت السفارة الروسية في القاهرة، بأن غواصة سياحية غرقت قبالة سواحل الغردقة في البحر الأحمر، وعلى متنها 45 سائحًا جميعهم من الجنسية الروسية.

وأوضحت السفارة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 سياح روس، بينما تم إنقاذ معظم الركاب، مشيرةً إلى أنه يجري التحقق من مصير بعض الأشخاص الآخرين.

وقع الحادث في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تعرضت الغواصة “سندباد” للتحطم على بعد كيلومتر واحد من الشاطئ، وفقًا للبيان. وكانت الغواصة، المملوكة للفندق الذي يحمل الاسم نفسه، في رحلة اعتيادية لاستكشاف الشعاب المرجانية.

وأشار البيان إلى وجود قُصّر بين الركاب، دون توضيح ما إذا كانوا ضمن الضحايا.

كما أكدت السفارة أن دبلوماسيين من القنصلية العامة متواجدون في مرسى الفندق لمتابعة الموقف.