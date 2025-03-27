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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

فى احتفال موظفي الإبروشية بعيد الأم .. رئيس الأسقفية: الأم نبع العطاء والمحبة والاستقرار

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
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شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، موظفي الإبروشية السيدات في احتفال عيد الأم، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتحدث رئيس الأساقفة:"يأتي هذا اليوم ليذكرنا بالدور العظيم الذي تقوم به الأم، فهي رمز العطاء والمحبة، وقلبها هو النبع الذي يفيض بالحنان، لتمنح أسرتها الاستقرار والدفء."

ووصف رئيس الأساقفة عيد الأم بأنه فرصة حقيقية لتذكر عظمة تضحيات كل أم من أجل بيتها ومجتمعها، مشيرًا إلى دورها المحوري في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال.

وأكد رئيس الأساقفة: "كل أم هي بركة في حياة أسرتها، وكلمات الشكر لا تكفي لرد الجميل. فليكن هذا اليوم فرصة لتقديم المحبة والاحترام لكل أم، والاعتراف بدورها العظيم في حياتنا".

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