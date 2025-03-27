ضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة– القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتي "البحيرة – القاهرة).

وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).

هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.