ليلة القدر.. نفحات إيمانية ورسائل وطنية

الخميس 27/مارس/2025 - 05:03 م

ليلة القدر، تلك الليلة التي تهفو إليها القلوب، وتترقبها الأرواح، تحمل في طياتها معاني الإيمان والتجديد، وتمنح المتأملين فيها دروسًا عميقة عن الصبر والتضحية والعمل. في احتفال مصر بهذه الليلة المباركة، لم يكن الحدث مجرد مناسبة دينية تقليدية، بل منصة تجسدت فيها قيم الإسلام السمحة، وتلاقحت فيها السياسة بالدين، وتجلَّت فيها رؤية الدولة المصرية لمستقبل الوطن والمواطن.

في كلمته بهذه المناسبة العظيمة، لم يكن حديث الرئيس مجرد خطاب احتفالي، بل كان يحمل رسائل متعددة المستويات، تنطلق من الجذور الإيمانية والتاريخية، لتمر عبر التحديات الراهنة، وصولًا إلى استشراف المستقبل برؤية واضحة. فمن خلال تأكيده على دور الأزهر الشريف وعلمائه، كان يعيد التأكيد على أهمية المرجعيات الدينية في الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية، والتصدي للأفكار المتطرفة التي تحاول النيل من سلامة المجتمع. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليؤكد أن الإسلام دين البناء والإعمار، وليس الهدم والتخريب.

لقد كانت الرسالة الأكثر عمقًا في خطاب الرئيس هي التأكيد على أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان. وهذه ليست مجرد عبارة عابرة، بل هي فلسفة تُلزم الدولة بأن تضع المواطن في قلب استراتيجياتها التنموية. فحين يتحدث الرئيس عن الاستثمار في الإنسان، فهو لا يقصد مجرد التعليم والتدريب، وإنما يقصد بناء منظومة قيمية متكاملة، تسهم في إعداد جيل واعٍ، مستنير، قادر على المشاركة في مسيرة البناء بفعالية.

في ظل التحديات الراهنة، فإن الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية يُصبح أمرًا مصيريًا. وهنا، يأتي تأكيد الرئيس على دور المؤسسات التربوية والإعلامية والدينية في ترسيخ هذه القيم، كدعوة صريحة لإصلاح الخطاب السائد، والعودة إلى الجذور التي صنعت مجد الأمة وحضارتها.

وليس غريبًا أن يُثني الرئيس على تماسك الشعب المصري وصلابته في مواجهة الأزمات. فقد أثبت المصريون مرارًا أن وعيهم الجمعي أكبر من كل التحديات، وأن قدرتهم على التكيف مع الظروف القاسية تعد من أسرار بقائهم عبر التاريخ. في كلمته، لم يكن الرئيس يخاطب الحاضر فقط، بل كان يوجه رسالة إلى الأجيال القادمة بأن سر قوة مصر يكمن في وحدتها، وأن أي محاولة لضرب هذه الوحدة لن يكتب لها النجاح.

إن هذه الروح الجماعية التي تتجلى في الأوقات الصعبة، تحتاج إلى من يرعاها وينميها، وهنا يأتي دور القيادة الحكيمة في تعزيز هذا التماسك، وتحويله إلى قوة دافعة نحو التنمية والاستقرار.

ولم تخل كلمة الرئيس من الإشارة إلى دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وهو موقف متجذر في السياسة المصرية، يعكس التزام الدولة المصرية بالثوابت القومية. في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة، تأتي هذه الرسائل لتؤكد أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والسعي إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، بما يحفظ الأمن والسلام في المنطقة.

إن خطاب الرئيس في هذه الليلة المباركة لم يكن مجرد كلمات احتفالية، بل كان خريطة طريق تعكس رؤية شاملة لبناء وطن قوي ومتحد، يحافظ على هويته ويواكب العصر، ويثبت في مواجهة التحديات، ويظل داعمًا لقضايا الحق والعدل.

ولعل دروس هذه الليلة، التي تتجلى في الإيمان بالقيم، والاستثمار في الإنسان، وتعزيز وحدة الصف، تكون نبراسًا يضيء الطريق لمصر نحو مستقبل أكثر إشراقًا وأملًا.