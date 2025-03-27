بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتعيينه.. رئيس جامعة طنطا يستقبل محافظ الغربية

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا بمكتبه، اليوم، اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وذلك لتقديم التهنئة عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة طنطا.

هنأ اللواء أشرف الجندي الدكتور محمد حسين بثقة القيادة السياسية في تعينه رئيسا للجامعة، مشيدًا بخبرته الواسعة وإسهاماته العلمية والإدارية في مجال التعليم العالي، معربا عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من النجاحات والإنجازات للجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية تحت قيادته، مؤكدا على عمق العلاقات بين المحافظة والجامعة باعتبارها منارة العلم والمعرفة وبيت الخبرة بما تضمنه من كوادر علمية وبحثية ، مشيراً إلى دعم المحافظة المستمر لجامعة طنطا لتحقيق المزيد من التميز والريادة التي تجعلها في مصاف الجامعات العالمية.

من جانبه تقدم الدكتور محمد حسين بخالص الشكر لهذه التهنئة، مؤكداً أن الجامعة تحرص على التعاون المثمر والبناء مع المحافظة من أجل تطوير البيئة التعليمية والبحثية، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، مشيراً على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الجامعة والمحافظة بالعديد الأنشطة والفاعليات لتحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصرى القائم بعمل عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة.