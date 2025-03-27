رئيس جامعة المنيا يُهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

بعث الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يُعيده الله بالخير واليمن والبركات، وبموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يحفظ مصر ويديم عليها امنها واستقرارها في ظل قيادته الرشيدة.



وقال رئيس الجامعة في نص البرقية، "يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة المنيا " أعضاء هيئة تدريس - عاملين - طلاب " بأسمى آيات التهنئة، وأخلص مشاعر الوفاء والدعوات الصادقة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يهبكم موفور عونه وتأييده وبأن يبارك خطاكم الواثقة نحو غد أفضل لمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة وعلى هدى من بصيرتكم النافذة.

وإنني لأدعو الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، دمتم لمصرنا الغالية فخراً وعزاً ومجداً وفقكم الله دائماً .. وسدد إلى الخير خطاكم".