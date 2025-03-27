محافظ سوهاج: البدء في إجراءات استغلال خمسة مواقع غير مستغلة بشركة المياه

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة البدء في إجراءات استغلال خمسة مواقع غير مستغلة وطرحها للمستثمرين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وضمن خطة المحافظة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة وخلق فرص عمل حقيقية.



وأشار اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، أنه بناء على توجيهات السيد المحافظ تم تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة وشركة مياه الشرب لتذليل كافة العقبات، واتخاذ خطوات جادة للبدء في طرح الفرص الاستثمارية بالتعاون بين محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه جارى طرح 5 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع، والتى تبلغ تكلفتها الاستثمارية فيما يقرب من 160 مليون جنيه وتوفر 400 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى ان هذه الاستثمارات تتمثل فى " قطعة أرض فضاء مساحتها 500 متر مربع بشارع 15 بمدينة سوهاج لإقامة مول تجاري، وقطعة أرض فضاء مساحتها 1000 متر مربع بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج لإقامة مول تجاري، وقطعة أرض بمدينة جرجا بمساحة 180 متر مربع لاستغلالها كمطعم وكافيه متعدد الطوابق، وقطعة أرض فضاء بمساحة 246 متر مربع لإنشاء محلات تجارية، وقطعة أرض على مساحة 3000 متر مربع لإنشاء جراج سيارات عمومي ومحلات بمأخذ محطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.