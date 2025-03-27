زيادة أعداد الأطباء المقيمين إلى 250 طبيبًا للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية

وافق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على تعيين 250 طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية وفق حاجتها لوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، وذلك بهدف دعم مستشفيات الجامعة لتحسين مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها، للمساهمة فى جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

وأكد النعماني علي ان الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية تصل وبشكل مستمر الي ١٠٠٪؜ ، الامر الذي يتطلب وجود عدد من الأطباء وبشكل دائم لاستيعاب تلك الأعداد من المرضي المترددين عليها من مختلف المحافظات، وهذا نظراً لما تقدمه من خدمات وإمكانيات علاجية وطبية متطورة للحالات الصعبة والمعقدة، الي جانب الخدمات العلاجية الأخرى لخدمة المواطن المصرى سواء في تقليل قوائم الانتظار، أو في المبادرات الصحية المختلفة التي تطلقها القيادة السياسية، حفاظاً علي صحة المواطن.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان قرار رئيس الجامعة بزيادة اعداد الأطباء المقيمين شملت تخصصات الباطنة العامة، والجراحة العامة، الأشعة التشخيصية، وجراحة التجميل، وجراحة الأطفال، والنساء والتوليد، والتخدير، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والتخاطب، والسمعيات، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وعلاج الأورام، طب المناطق الحارة، والأشعة التخصصية، والطب النووي، والأطفال، والعصبية، والباثولوجيا الاكلينيكية، والصدرية، والرماتيزم والتأهيل، والطوارئ، والأوعية الدموية.