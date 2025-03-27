أحمد سعد يعلن اختيار زوجته عليا بسيوني مديرة لأعماله

قرر الفنان أحمد سعد تغيير إدارة أعماله، واختيار زوجته عليا بسيوني مديرة جديدة لأعماله بعد عودتهما للحياة الأسرية من جديد خلال الفترة الماضية.

وكتب أحمد سعد عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مديرة أعمالي أم عيالي عليا بسيوني".

وكان أحمد سعد قد فاجئ زوجته عليا بسيوني بسيارة فارهة مؤخرا ونشر فيديو لهما أثناء تقديم الهدية وتصدر بعده "التريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحقق سعد نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الحالي من خلال تقديمه عددا من الأغنيات الدعائية لعدد من العلامات التجارية بالإضافة لأغنيات بمسلسل "كامل العدد" و"سيد الناس".