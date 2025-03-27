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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعيين الدكتور أحمد قاسم عميدًا لكلية الهندسة بجامعة سوهاج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور احمد محمد محمود قاسم عميداً لكلية الهندسة بجامعة سوهاج حتي تاريخ بلوغه السن القانونية.

ومن جانبه هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الدكتور احمد قاسم، بثقة القيادة السياسية وتعيينه عميداً، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدا علي ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على تقديم مجموعة من البرامج الجديدة، ورعاية الموهوبين، وتنفيذ استراتيجية الجامعة فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن القرار صدر وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وعلى ما عرضه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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