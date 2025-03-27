رئيس جامعة دمياط وعمداء الكليات يتفقدون المدينة الجامعية للطالبات

في إطار الجهود المستمرة لمتابعة وتطوير الوحدات المختلفة بالجامعة، قام الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية للمدينة الجامعية للطالبات، وذلك للتعرف على الأعمال التي تم تنفيذها في إطار صيانة وتطوير المباني والمرافق.

رافقه في هذه الزيارة الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء الكليات، والأستاذ الدكتور محمد عمران وادي، مدير مركز ضمان الجودة.

وتضمنت الزيارة تفقد المبنى بعد إتمام أعمال الصيانة الشاملة التي شملت تجديد المنشآت وتحسين المرافق، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطالبات ، كما شملت الزيارة الاطلاع على التجهيزات الحديثة التي تم تنفيذها في مختلف جوانب المدينة الجامعية، بما في ذلك أماكن الإقامة والمرافق المشتركة.

وتهدف الجامعة من خلال هذه الأعمال إلى تعزيز تجربة الطالبات في المدينة الجامعية وتوفير كل سبل الراحة والدعم الأكاديمي والاجتماعي لهن، بما يتماشى مع معايير الجودة والتميز التي تسعى الجامعة لتحقيقها في جميع مرافقها.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجميع الجهود التي بذلت في سبيل تحديث وتطوير المدينة الجامعية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل في كافة المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لجميع منسوبي الجامعة بشكل عام.

وفي ختام الزيارة، أشاد عمداء الكليات بتحسينات المرافق التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز البيئة الأكاديمية والاجتماعية للطالبات، وأكدوا أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو رفع جودة الحياة الجامعية، ويعكس اهتمام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومريحة.