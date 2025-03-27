تحرير 199 محضر مخالفات مخابز وأسواق خلال يومين من الحملات التفتيشية بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية من تحرير 199 محضرا تموينيا خلال يومين من الحملات التفتيشية المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، تنوعت ما بين 110 محاضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و89 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

واستمراراً في شن الحملات المكثفة على أماكن بيع الألعاب النارية تمكنت الوحدات المحلية لمركزي أشمون ومنوف من ضبط ما يزيد عن 3898 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها قبل ترويجها للأطفال ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل يومي ومستمر بنطاق المحافظة بما يضمن توافر السلع أمام المواطنين وحماياتهم ضد أي تلاعب.