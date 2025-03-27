رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا دانيال لطفي للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم بمكتبه، الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، يرافقه وفد من مطرانية الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي بالوفد الزائر، مؤكدًا على أهمية القيم الإنسانية التي تحملها الأديان السماوية، والتي تعزز من التلاحم الوطني وترسخ الاعتزاز بالهوية المصرية. كما أكد على دور الجامعة في دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تعزز مفاهيم المواطنة، وتنشر قيم التسامح والسلام بين الشباب.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص إدارة الجامعة على التعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية في مختلف المبادرات التنويرية والثقافية، منوهًا بأهمية الفعاليات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي ونبذ التطرف.

من جانبه، أعرب الأنبا دانيال لطفي عن تقديره لجامعة أسيوط ودورها الرائد في نشر المعرفة وخدمة المجتمع، مشيدًا بجهودها في دعم المبادرات التي تعزز روح الإخاء والتسامح. كما أثنى وفد المطرانية على مشاركة الجامعة في تفعيل وثيقة "الأخوة الإنسانية"، والتي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بهدف نشر ثقافة التعايش السلمي والمشترك.

كما أشاد الوفد بالتعاون المثمر بين الجامعة والمطرانية في عدد من المشروعات، من بينها مشروع "لها ومعها"، الذي تم بالتعاون مع السفارة البريطانية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم المرأة في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في مهرجان "180 درجة" للقراءة والمواهب، الذي نظمته مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن تطلعه لمزيد من التعاون والشراكات الهادفة مع الجامعة، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية الأسبق، والدكتور وديع مكسيموس، عميد كلية التربية الأسبق.

