قنبلة الجيل.. تعرف على ضحية برنامج "رامز إيلون مصر"

تحل الفنانة هدى الإتربي، ضيفة الحلقة 28 من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه الليلة عقب الإفطار على شاشة MBC.

ونشرت هدى الإتربي عبر حسابها "إنستجرام" مقطعًا ترويجيًا للحلقة، معلقة: "الله يسامحك يا رامز، مقدرش على قنبلة الجيل غير إيلون مصر"، تحمل الحلقة العديد من اللحظات الكوميدية والمفاجآت غير المتوقعة.

يواصل برنامج “رامز إيلون مصر” جذب الأنظار بشكل كبير والتي تشمل العديد من المشاهير والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وشهد البرومو الدعائي للبرنامج ظهور بعض الأسماء الكبيرة التي وقع عليها المقلب، مثل الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري، الفنان أحمد العوضي، الفنانة فيفي عبده، إلهام شاهين، ولاعب الأهلي إمام عاشور، وغيرهم من النجوم والرياضيين.

تقوم فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على إيهام الضيف بالمشاركة في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العلمية يحمل اسم “جولدن تالنت”، ويضم البرنامج لجنة تحكيم تتكون من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال، على أن يحل الضيف كعضو رابع في لجنة التحكيم.