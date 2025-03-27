رئيس الجامعة وعمداء الكليات يتفقدون مبنى المستشفى الجامعي بدمياط الجديدة

في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية التابعة للجامعة، قام الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس الجامعة ، يرافقه ، الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعمداء الكليات ، والأستاذ الدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة ، بجولة تفقدية لمبنى "المستشفى الجامعي والطلابي " بمدينة دمياط الجديدة ، اليوم ٢٧ مارس ٢٠٢٥ ، للوقوف على آخر التطورات الإنشائية وتفقد مراحل الإنجاز بالمشروع الذي يُعد نقلة نوعية في الخدمات الطبية والتعليمية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المستشفى الجامعي يقع على مساحة "10 آلاف متر مربع" ، ويتكون من أربعة طوابق ، تم تصميمه ليكون صرحًا طبيًا متكاملًا يدمج بين الخدمات العلاجية والتعليم الأكاديمي.

وأكد الدكتور حمدان ربيع أن الجولة هدفت إلى متابعة سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن المستشفى سيسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية لسكان محافظة دمياط، إلى جانب دعم التدريب العملي لطلاب الكليات الطبية بالجامعة.

من جانبهم أعرب عمداء الكليات عن إعجابهم بالإنشاءات المُتقدمة للمستشفى، مؤكدين أن هذا الصرح سيكون داعمًا رئيسيًا للبحث العلمي والتدريب السريري.

يُذكر أن المستشفى الجامعي والطلابي بمدينة دمياط الجديدة يعد أحد المشروعات القومية التي تُنفذها الجامعة ، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية ، ليُعزز البنية التحتية الصحية والتعليمية في دمياط ، ويكون نقلة نوعية تلامس احتياجات المجتمع المحلي وتواكب التطورات العالمية في القطاع الصحي.