صحة مطروح ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الفطر

أعلن الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى في مديرية الصحة؛ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك مع زيادة المترددين على المحافظة، وكذلك ازدياد الحركة على الطرق السريعة، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية.

وكيل صحة مطروح يؤكد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد وكيل الوزارة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض ومضاعفة أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالأقسام الحرجة خلال فترات الذروة طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وكيل صحة مطروح: استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية

كما أكد عساف استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية؛ لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية.

الدكتور إسلام عساف: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الخدمات الطبية

وأشار الدكتور إسلام عساف إلى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وإيقاف الإجازات غير الوجوبية لمديري المستشفيات والإدارات والوظائف الإشرافية مع التأكيد على تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة المراقبة الصارمة للانضباط بالعيادات الخارجية ومواعيد التشغيل، وعدم التكدس ومراعاة تشغيل العيادات المسائية مما لا يقل عن عدد خمسة عيادات مختلفة يوميا، والتأكد من توافر مخزون كاف من المستلزمات والأدوية وسهولة الإتاحه ومراعاة أن يكون مخزن الكوارث جاهز للاستخدام حال الاحتياج طبقا للسياسات.

كما نوه على مراعاة الاستجابة السريعة للحالات الحرجة بالطوارئ والحالات ذات الأولوية الأولى وعدم بقائها أكثر من 15 دقيقة كحد أقصى بقسم الاستقبال والطوارئ، وعدم بقاء أي مريض داخل الطوارئ أكثر من ساعة زمنية واحدة كحد أقصى، بالإضافة إلى عمل نوبتجيات لإدارة خدمة المواطنين ورضاء المنتفعين بحد أدنى عدد اثنين على مدار الـ24 ساعة، والتأكيد على نشر رقم الشكاوي الموحد الخاص بالمديرية في كافه أقسام المستشفيات والوحدات الصحية وأن يكون متاح أمام الجمهور ( ٠١٢٢٤٠٥٣١٥٧ )

وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وأكد عساف على استمرار العمل في قطاعات (الطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، ومنافذ بيع الأغذية وأعمال صحة البيئة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من انتظام سير العمل.