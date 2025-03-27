أوقاف الإسكندرية تخصص 588 ساحة و339 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، عن تخصيص 588 ساحة خلاء و339 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

وفي هذا الإطار، عقد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اجتماعًا طارئًا اليوم، الخميس 27 رمضان 1446هـ، الموافق 27 مارس 2025م، بحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام ومفتشي المتابعة، وذلك لمناقشة خطة المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحضور كل من الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة، والشيخ ماهر عبدالجواد، مدير الإدارات، والشيخ وسام علي كاسب، مدير المتابعة.

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة الشكر للقيادات الدعوية، ومديري الإدارات، ومفتشي المتابعة، وجميع الأئمة والخطباء والعاملين، مثمنًا جهودهم المبذولة خلال شهر رمضان المبارك، كما هنّأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.

كما وجّه بتشكيل غرفة عمليات في كل إدارة لمتابعة شعائر صلاة العيد، والتأكد من جاهزية الساحات والمساجد لاستقبال المصلين، مع تذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي مستجدات.

وشدد على ضرورة ترتيب المناوبات بين العاملين في المساجد والزوايا خلال إجازة عيد الفطر، لضمان بقاء بيوت الله مفتوحة وعدم تركها دون عمالة في أي وقت.

كما وجّه بإعداد خطة دعوية لإلقاء الدروس والخواطر الدعوية في الزوايا التي لا يتوفر بها أئمة، على أن يتم عرضها عقب إجازة العيد.