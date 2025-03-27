الأقصر تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي الـ15 للاستدامة والسياحة والتراث

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث بمدينة الأقصر، في الفترة من 15 إلى 18 أبريل المقبل، بمشاركة نخبة من الشخصيات الدولية والخبراء في مجالات السياحة والآثار والتراث.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية في السياحة والتراث يحظى بأهمية خاصة هذا العام، نظرًا لتزامنه مع احتفالات منظمة اليونسكو باليوم العالمي للتراث في 18 أبريل، والذي ستستضيفه الأقصر بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والثقافة، إلى جانب الهيئات الدولية المعنية، مثل مفوضية السياحة والسفر الأوروبية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على إدراج احتفال اليوم العالمي للتراث ضمن الأجندة السياحية السنوية للأقصر، باعتباره فرصة لتعزيز السياحة الثقافية، التي تُعد من أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دورها في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي.

وأضاف أن هذا الحدث يأتي بالتزامن مع بدء تطبيق إعفاء السائحين القادمين عبر مطار الأقصر مباشرة من رسوم تأشيرة الدخول خلال شهري أبريل ومايو، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من السياح وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، مؤكدًا أن المؤتمر سيعزز جهود تسويق الأقصر كمقصد سياحي ثقافي عالمي، ويدعم الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة وإلى مصر بشكل عام.

محمد عثمان

فبمت أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أن المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة “مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار”، بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارتي السياحة والآثار والثقافة، سيشهد مشاركة واسعة من قيادات العمل السياحي والثقافي، أبرزهم الدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية، والدكتور إدواردو سانتاندير، رئيس مفوضية السياحة والسفر الأوروبية، والأميرة دانا فراس، سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة، إضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات السياحة والتراث والطيران والثقافة.

أوضح عثمان أن المؤتمر سيضم جلسات علمية وورش عمل تناقش التحديات والفرص في السياحة المستدامة، ودور التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الترويج السياحي، إلى جانب مناقشة الحفاظ على التراث في ظل التغيرات المناخية والتجارب الناجحة في السياحة البيئية والتراثية. كما سيتم تنظيم جولات ميدانية وحملات توعية لتعزيز الفهم المجتمعي لدور السياحة المستدامة.