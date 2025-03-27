السيطرة على حريق في منطقة ألعاب أطفال بكليوباترا دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في منطقة ألعاب أطفال "كيدز إيريا" أسفل عقار بمنطقة كليوباترا بكورنيش الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات.

وتلقى اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بشأن نشوب حريق بالعقار رقم 141 بكليوباترا.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، برفقة 3 سيارات إطفاء، إلى موقع الحريق، حيث تبين من الفحص أن النيران اندلعت في منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون الحريق ناتجًا عن وصول جسم مشتعل إلى المواد البلاستيكية الموجودة بالمكان.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي طوابق العقار، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة سيدي جابر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.