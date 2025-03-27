محافظ أسوان يشدد للانتهاء من الحالات المخالفة المرصودة عبر منظومة المتغيرات المكانية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على الإنتهاء من كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وخاصة أنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية.

محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، علاوة على القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى سواء كانت زراعية أو بناء أو تابعة للرى لإسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية .

تكثيف حملات الإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة

وكلف محافظ أسوان بتكثيف حملات الإزالات الفورية لأى تعديات مستحدثة لسرعة التعامل معها ، على أن يتكامل مع ذلك الإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بالبت فى المتغيرات التى تم رصدها لتحديد مدى قانونيتها لإتخاذ اللازم معها على الوجه الأكمل .