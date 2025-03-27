قبل عيد الفطر المبارك.. تناول الكعك والبسكويت بشروط.. "أطباء" يقدمون روشتة نصائح طبية لتفادي أضرار الحلوى

بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، يعتبر تناول كعك العيد من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ولكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، وفقًا لما أكده بعض الأطباء.

تناول حلوى عيد الفطر المبارك بكميات كبيرة يحمل العديد من الأضرار، حيث إنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات ومليئة بالسعرات الحرارية، بما قد يؤدي إلى مشكلات صحية، وتسوء حالة المرضى إذا أفرطوا في تناولها، وخاصةً أصحاب الأمراض المزمنة.

يسبب كحك العيد، زيادة الوزن، حيث أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية لما تتضمنه الزبدة والسكر والدقيق الأبيض، كما تحتوي الكحكة الواحدة على العدد من السعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه وغير صحي.

حلوى العيد خطر كبير

في سياق متصل، يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية لأمراض الحساسية والمناعة، إن حلوى العيد تشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السكر، حيث أنها غنية بالدهون والسكريات وتسبب في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ونسبة الدهون في الجسم، وتشكل خطورة على مرضى القلب وذوى الأوزان الزائدة.

400 سعر حراري للكعكة الواحدة

يواصل «بدران»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الكعكة الواحدة توفر من 300 - 400 سعر حراري، فإن حلوى العيد غنية بالدهون والسكريات ومصدر مركز للطاقة، ولا يفضل الإكثار منها، خاصةً لمرضى السكر وضغط الدم والقلب وذوى الأوزان الزائدة، فيجب الحرص في تناول حلوى العيد لاحتوائها على سعرات حرارية عالية تفوق احتياجات الجسم، وبالتالي تزيد الوزن باختزانها في الجسم.

نصائح طبية لتفادي أضرار الكعك

نصح، بتناول الحلبة في العيد، لأنها تفيد في تلافي الآثار الضارة الناتجة عن كعك العيد، حيث تخفض مستوى السكر والدهون، كما أن رائحة الكعك مفيدة وترفع المناعة، وتتكون رائحة الكعك من "القرفة والحبهان والكافور وزر الورد، والقرنفل"، بالإضافة إلى المكسرات التي يتم إضافتها لحلوى عيد الفطر مفيد صحيا، ويرفع المناعة، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي للسكر في مصر حوالي 33 كجم، بينما المعدل العالمي 25 كجم.

كما قدم الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، عدد من النصائح حول التغذية الصحية السليمة لكحك العيد، تزامنًا مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث.

أوضح "حسونة"، أن هذه النصائح تتضمن عدم الإسراف في تناول كعك وحلوى العيد، لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الدهون والسكر وينتج عنها سعرات حرارية كثيرة، ويؤدى الإفراط في تناولها إلى حدوث اضطرابات هضمية وزيادة الوزن فيجب تناول 2-3 قطع على فترات متباعدة، لعدم السماح لتراكم الدهون بالجسم.

يتابع، أن البسكويت يعتبر من أخف أنواع حلوى العيد، فهو يحتوي على نسبة معقولة من الدهون، وبالتالي فهو أقل في السعرات الحرارية (50 -80 سعر حرارى) من الكعك والغريبة والبيتي فور، إذا تم تناوله بكمية معقولة بالإضافة لاحتوائه على البيض الذى يرفع من قيمته الغذائية.

منع الأطفال من تناول الكعك

بالنسبة للأطفال، يقول إن معدة الصغار تكون أكثر حساسية لتقبل مكونات كعك العيد، مما يسبب عند الكثيرين منهم عسر الهضم والإسهال وتزيد الخطورة في الأطفال المصابين مرضى السكر، لذلك يفضل تقديم البسكويت للأطفال قطعتين فقط، موضحًا أن مرضى السكر من ضمن الفئات الممنوعين من تناول الكعك والسكريات بكميات كبيرة (1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة) وبشرط أن تكون نسبة السكر فى الدم مضبوطة وغير مرتفعة، حيث إن مريض السكر يكون لديه شراهة لتناول كميات كبيرة من حلوى وكعك العيد

تقليل كمية الكعك لكبار السن

يستكمل، أن كبار السن من ضمن الفئات التي يجب عليها عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد، وذلك لأنهم يعانون أحيانًا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم، ويجب على مرضى القولون أن يتابعوا حالاتهم مع الطبيب الخاص بهم لمعرفةالتعليمات الخاصة بالكميات الصحيحة المناسبة مع الحالة.

مكونات الكعك

أكد، أن السعرات الحرارية تختلف باختلاف حشو الكعك، وتحتوي الكعكة الواحدة من كعك العيد في المتوسط على حوالى200 سعر حرارى وتزيد في حالة الكعك المحشو بالمكسرات والعجمية، أماقطعة الكعك بالتمر فتحتوي على 180 سعرًا حراريًا تقريبًا، وقطعة الغريبة تحتوي على 150 إلى 160 سعرًا حراريًا.