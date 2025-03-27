وفد الأقباط الإنجيليين يهنئ محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

قدم وفد الأقباط الإنجيليين التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وضم الوفد القس وائل جرجس راعى الكنيسة وأعضاء المجلس .

وفد الأقباط الإنجليين يهنيء محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

وأكد الوفد على التعاون مع أجهزة المحافظة فى مختلف المجالات فى ظل الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين أبناء المجتمع الأسوانى .

مشيدين بالتقدم الملحوظ والملوس الذى تشهده المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات بمختلف قطاعات العمل .

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوفد الكنيسة الإنجيلية على هذه المشاعر النبيلة ، والتى تبرز روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية .

وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية

وأكد محافظ أسوان على أن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مستمر ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والسلام .

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