ads
الخميس 27 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد الأقباط الإنجيليين يهنئ محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

وفد الأقباط الإنجليين
وفد الأقباط الإنجليين يهنيء محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم وفد الأقباط الإنجيليين التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وضم الوفد القس وائل جرجس راعى الكنيسة وأعضاء المجلس .

وفد الأقباط الإنجليين يهنيء محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

وأكد الوفد على التعاون مع أجهزة المحافظة فى مختلف المجالات فى ظل الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين أبناء المجتمع الأسوانى .

مشيدين بالتقدم الملحوظ والملوس الذى تشهده المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات بمختلف قطاعات العمل .

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوفد الكنيسة الإنجيلية على هذه المشاعر النبيلة ، والتى تبرز روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية .

وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية 

وأكد محافظ أسوان على أن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مستمر ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والسلام  .

1000216237
1000216237
1000216238
1000216238
1000216239
1000216239
1000216240
1000216240
وفد الأقباط الإنجليين الأقباط الإنجليين عيد الفطر المبارك القس وائل جرجس راعى الكنيسة محافظ أسوان