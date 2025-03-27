وفد الأقباط الإنجيليين يهنئ محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

قدم وفد الأقباط الإنجيليين التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وضم الوفد القس وائل جرجس راعى الكنيسة وأعضاء المجلس .
وأكد الوفد على التعاون مع أجهزة المحافظة فى مختلف المجالات فى ظل الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين أبناء المجتمع الأسوانى .
مشيدين بالتقدم الملحوظ والملوس الذى تشهده المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات بمختلف قطاعات العمل .
ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوفد الكنيسة الإنجيلية على هذه المشاعر النبيلة ، والتى تبرز روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية .
وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية
وأكد محافظ أسوان على أن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مستمر ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والسلام .