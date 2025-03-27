أسوان تنجح بملف التصالح بالبت فى الطلبات بنسبة 89.4%

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على استمرار المحافظة فى نجاحها لتحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على الأشهر الماضية حيث تم إصدار 7360 شهادة بيانات بنسبة 100 % من إجمالى الطلبات المقدمة، وبالتوازى مع ذلك تم البت فى 25 ألف و 260 طلب بنسبة 89.4 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 28 ألف و 115 طلب .

محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

حث المواطنين للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح

وأوضح محافظ أسوان بأن ذلك يتطلب مواصلة الإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وتحقيق المزيد من التكاتف بين الجميع لتصبح أسوان دائماً بهذا المعدل المتميز ، وهو الذى يتحقق بتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة لهم بالشكل المطلوب .