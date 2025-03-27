أسوان تنجح بملف التصالح بالبت فى الطلبات بنسبة 89.4%

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على استمرار المحافظة فى نجاحها لتحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على الأشهر الماضية حيث تم إصدار 7360 شهادة بيانات بنسبة 100 % من إجمالى الطلبات المقدمة، وبالتوازى مع ذلك تم البت فى 25 ألف و 260 طلب بنسبة 89.4 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 28 ألف و 115 طلب .
جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .
حث المواطنين للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح
وأوضح محافظ أسوان بأن ذلك يتطلب مواصلة الإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وتحقيق المزيد من التكاتف بين الجميع لتصبح أسوان دائماً بهذا المعدل المتميز ، وهو الذى يتحقق بتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة لهم بالشكل المطلوب .