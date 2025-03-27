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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يجتمع مع مسئولي نادي 6 أكتوبر لبحث آليات التطوير والفرص الاستثمارية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، بحضور قيادات الوزارة والنادي، لمناقشة آليات تطوير الخدمات الرياضية، وتعزيز الأنشطة المقدمة للأعضاء، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للنادي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير، الدور المحوري للأندية الرياضية في تنمية المواهب ودعم الأنشطة المجتمعية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم من خلال مبادرات وبرامج تستهدف تحسين البنية التحتية، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

كما ناقش الاجتماع خطط النادي لاستضافة البطولات الرياضية، وسبل التعاون مع الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة في الارتقاء بالرياضة المصرية، إلى جانب استعراض المشروعات الاستثمارية المقترحة التي تسهم في تنويع مصادر دخل النادي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات رياضية واجتماعية متميزة.

وزير الشباب نادي 6 أكتوبر والفرص الاستثمارية الدكتور أشرف صبحى