ads
الخميس 27 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأب أنكره والأم ألقته من الطابق الثالث.. مأساة رضيع في شوارع أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دائما ما تكون نهاية العلاقات المحرمة جريمة دموية حيث يظن العشيقان بأنهما في مأمن بعيد أنظار الجميع ولكن لكل بداية نهاية كاشفة تنتهي كما بدأت بالحرام.

هناك في أحد شوارع أكتوبر بمحافظة الجيزة كانت الأجواء هادئة كعادة تلك المدينة ولكن تلاحظ للأهالي جثة طفل مهشمة الرأس ملطخ بالدماء ملقي أسفل عقار بالمنطقة، وهنا تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتي كشفت عن مفاجئات في تلك الجريمة النكراء.

المتهمة الأم التي سلمت نفسها لشيطان غاصا معا في بحر الرذيلة كان نتاجها الطفل فبعدما صب عليها كلمات الحب صبا واوقع بها في الحرام عندما علم بحملها تنصل من جريمته بل واتهمها بأنه قد يكون الطفل من رجل آخر.

هالة الفتاة الثلاثينية لم تجد حلا للهروب من الفضيحة الا الذهاب لمنزل خالتها بأكتوبر حتي معاد الولادة وبعدها مباشرة قامت بالقاء الطفل من الطابق الثالث ظنا منها انتهاء مشكلتها.

الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في التوصل لهوية الأم وضبطها وعشيقها وقررت النيابة حبسهما علي ذمة التحقيقات وصرحت النيابة بدفن جثة الرضيع وجاري استكمال التحقيقات.

أجواء هادئة أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية الجريمة النكراء العلاقات المحرمة بمحافظة الجيزة جريمة دموية مهشمة الرأس محافظة الجيزة ملطخ بالدماء