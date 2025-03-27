الأب أنكره والأم ألقته من الطابق الثالث.. مأساة رضيع في شوارع أكتوبر

دائما ما تكون نهاية العلاقات المحرمة جريمة دموية حيث يظن العشيقان بأنهما في مأمن بعيد أنظار الجميع ولكن لكل بداية نهاية كاشفة تنتهي كما بدأت بالحرام.

هناك في أحد شوارع أكتوبر بمحافظة الجيزة كانت الأجواء هادئة كعادة تلك المدينة ولكن تلاحظ للأهالي جثة طفل مهشمة الرأس ملطخ بالدماء ملقي أسفل عقار بالمنطقة، وهنا تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتي كشفت عن مفاجئات في تلك الجريمة النكراء.

المتهمة الأم التي سلمت نفسها لشيطان غاصا معا في بحر الرذيلة كان نتاجها الطفل فبعدما صب عليها كلمات الحب صبا واوقع بها في الحرام عندما علم بحملها تنصل من جريمته بل واتهمها بأنه قد يكون الطفل من رجل آخر.

هالة الفتاة الثلاثينية لم تجد حلا للهروب من الفضيحة الا الذهاب لمنزل خالتها بأكتوبر حتي معاد الولادة وبعدها مباشرة قامت بالقاء الطفل من الطابق الثالث ظنا منها انتهاء مشكلتها.

الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في التوصل لهوية الأم وضبطها وعشيقها وقررت النيابة حبسهما علي ذمة التحقيقات وصرحت النيابة بدفن جثة الرضيع وجاري استكمال التحقيقات.