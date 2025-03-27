"وكأنكِ من الهواء".. صدور الترجمة العربية لسيرة الإيطالية آدا دي أدامو

الخميس 27/مارس/2025 - 03:43 م

صدر حديثًا عن دار لغة للنشر والتوزيع الترجمة العربية لكتاب "وكأنكِ من الهواء"، وهي سيرة روائية للكاتبة الإيطالية "آدا دي أدامو" والعمل الحائز على جائزة إستريجا 2023، أعلى جائزة أدبية في إيطاليا.

"آمل لكِ كل يوم يا صغيرتي أن تكون هذه الأرض – وحياتكِ عليها – خفيفتين. والآمال تتبعها الأفعال؛ فالأمل وحده لا يكفي"، بهذه الكلمات استهلَّت "آدا دي أدامو" هذا العمل البديع المستوحى من سيرتها الذاتية، والمبني على حياتها مع ابنتها الوحيدة المصابة منذ ولادتها بعيب خلقي خطير فرض عليها العجز التام، فاشتبكت حياتها مع حياة ابنتها في رقصة أبدية اتسمت بالتحامهما الجسدي، والنفسي، والروحي.

يُمثل هذا العمل رسالة حب ترسلها الأم إلى ابنتها ذات الاحتياجات الخاصة، وتسرد من خلالها رحلتهما – أو بالأحرى رقصتهما - معًا مارة بكل الصعوبات التي قابلتهما، وعلاقتهما بكل المحيطين بهما كالأب، والأقارب، والأصدقاء، والمعالجين.

وفي خضم هذه الرحلة المؤثرة، تطرح الكاتبة تساؤلات عدة، محورها حدود قدرات الجسد البشري، ودوره في حياة الإنسان، علاوة على طرقها عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة دون خوف أو تردد.

نكتشف من خلال هذه الرحلة (الرقصة) الثنائية الآسرة أن هموم البشر واهتماماتهم واحدة على اختلاف أصولهم، وأجناسهم، وألسنتهم، وأن الرسالة التي بعثت بها الكاتبة من قلب روما قادرة على مس قلوب القراء أينما كانوا.



آدا دي أدامـو كاتبة إيطالية (1967 – 2023)، تخرجت في أكاديمية الرقص الوطنية بروما، وعملت بشكل أساسي في مجالي المسرح والرقص الحديث.

ألَّفت عدة دراسات نقدية حول دور الجسد في الفن بشكل عام، وفي الرقص بشكل خاص. كما تميزت مسيرتها العملية بنشاطها الواضح في مجال أدب الطفل.

في عام 2023، نُشِر عملها الروائي الوحيد تحت عنوان "وكأنكِ من الهواء"، وحقق نجاحًا واسعًا. وقد حازت عنه الكاتبة على جائزة إستريجا الأدبية الإيطالية بعد وفاتها.