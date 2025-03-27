شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على ضرورة الانتهاء من ملف التقنين بشكل كامل بحيث يتم مضاعفة المجهود للوصول إلى المستهدف بنهو كافة الملفات المتبقية .

محافظ أسوان : تشكيل لجنة مركزية للبت فى طلبات ملف التقنين

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وأكد محافظ أسوان على أنه تم تشكيل لجنة مركزية بالديوان العام للبت فى الطلبات التى أوكلت لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية لنهوها بإجمالى 1800 طلب من خلال التنسيق مع الإصلاح الزراعى وهيئة التعمير .

مناشدة لسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بأصحابها

وناشد محافظ أسوان أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم ، لافتاً إلى أهمية الإستفادة من التيسيرات العديدة التى تقدمها المحافظة ، وفى حالة عدم الجدية سيتم إدراجهم فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .