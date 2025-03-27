محافظ الأقصر يستقبل نقيب المهندسين لبحث تعزيز أوجه التعاون

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في مكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر.

خلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين والمحافظة، بهدف دعم المشروعات التنموية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة للمهندسين وأهالي الأقصر.

كما أعرب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين عن شكره وتقدير لمحافظ الأقصر على جهوده وتعاونه في إنهاء تغيير النشاط الخاص بقطعة أرض نقابة المهندسين بالأقصر.

كما أكد استعداد النقابة التام للمساهمة في أي استشارات لمشروعات أو أعمال هندسية تطلبها المحافظة، باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، مؤكدًا حرص نقابة المهندسين على تعزيز التعاون مع المحافظة في تنفيذ المشروعات الهندسية الكبرى، ودعم الكوادر المتخصصة، والارتقاء ببيئة العمل الهندسي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية. كما شدد على أن المهندسين يشكلون دعامة أساسية في تنفيذ المشروعات القومية، لافتًا إلى أهمية أن التنسيق المستمر بين النقابة والمحافظة.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالدور الفاعل لنقابة المهندسين على مستوى الجمهورية، مثمنًا القرار الخاص بزيادة معاشات المهندسين.

وأكد المحافظ أن قطعة الأرض الخاصة بنقابة مهندسي الأقصر تتمتع بموقع استراتيجي، مما يجعلها واجهة متميزة للمحافظة والنقابة على حد سواء. كما تعهد بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص الأرض، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال التراخيص.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة الاستفادة من جهود وخبرات النقابة الفرعية بالأقصر في تشكيل لجان التصالح.

حضر اللقاء المهندس محمد محفوظ، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالأقصر، والمهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني بمحافظة الأقصر.