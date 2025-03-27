العيد في غزة.. تداعيات كارثية وأزمة إنسانية بسبب العدوان وإغلاق المعابر

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن إغلاق الاحتلال للمعابر جريمة إنسانية، تدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة وتهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني خلال 18 شهراً يواصل الاحتلال حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني

وفي مطلع مارس 2025 صعَّد الاحتلال من جرائمه بإغلاق جميع المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل

وكان من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً و50 شاحنة وقود إلا أن الاحتلال انقلب على الاتفاق و فاقم الكارثة الإنسانية

إذ كان من المفترض منذ بدء مارس الجاري دخول 15,000 شاحنة و 1,250 شاحنة وقود إلا أن ذلك لم يدخل مُطلقاً مما ينذر بكارثة حقيقية وأزمة إنسانية عميقة

التداعيات الكارثية لإغلاق المعابر