نقابة الصحفيين تمدد فترة التقديم لمسابقة “جوائز الصحافة المصرية” حتى 21 أبريل

قررت نقابة الصحفيين تمديد فترة التقديم لمسابقة “جوائز الصحافة المصرية” لعام 2024 حتى يوم 21 أبريل 2025.

ويأتي ذلك استجابةً لرغبة اعضاء نقابة الصحفيين، وبعد تلقي عشرات الطلبات

تستهدف المسابقة تكريم أفضل الأعمال الصحفية التي نُشرت خلال العام الماضي، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل تكريم يُقام بمقر النقابة. وأكدت النقابة أن آخر موعد لاستلام المشاركات هو 21 أبريل، ولن تُقبل أي أعمال بعد هذا التاريخ.

تفاصيل المسابقة والفروع المتاحة

تشمل المسابقة (10) فروع رئيسية، وهي:

1. التحقيق الصحفي، الاستقصائي، والحملات الصحفية.

2. الحوار الصحفي.

3. الإخراج الصحفي، وتصميم المواقع الإلكترونية.

4. التصوير الصحفي.

5. الكاريكاتير.

6. الصحافة الثقافية.

7. الصحافة الفنية.

8. الصحافة الرياضية.

9. صحافة الوسائط المتعددة “مالتي ميديا”.

10. المقال الصحفي.

قيمة الجوائز

• يحصل الفائز في كل فرع على جائزة لا تقل عن 30 ألف جنيه.

• بالنسبة لفئتي التحقيقات الصحفية والحوارات، تُخصص جائزة أولى بقيمة 30 ألف جنيه، وجائزة ثانية بقيمة 15 ألف جنيه.

• يتم تحديد القيمة النهائية لكل جائزة وفقًا للرعايات المقدمة، ويُعلن عنها قبل حفل التكريم.

الجوائز الخاصة

إلى جانب الفروع الرئيسية، تشمل المسابقة (12) جائزة خاصة تحمل أسماء رموز الصحافة المصرية، وهي:

1. جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية.

2. جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية.

3. جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي.

4. جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة.

5. جائزة منير كنعان للإبداع الفني (الرسم).

6. جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي.

7. جائزة صحافة المرأة.

8. جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.

9. جائزة صبري غنيم للقصة الصحفية الإنسانية.

10. جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية.

11. جائزة صحافة البيئة.

12. جائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل، والتي تُمنح لفئة عمرية أقل من 40 عامًا، بقيمة 50 ألف جنيه.

تُمنح جائزة واحدة في كل فرع بقيمة 20 ألف جنيه، باستثناء جائزة منير عامر لشباب الصحفيين، التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه.

شروط التقديم

• أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة الصحفيين (تحت التمرين أو مشتغلًا).

• أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة السنوي.

• ألا يكون قد وقع عليه عقوبة تأديبية خلال آخر 3 سنوات.

• ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس النقابة وقت الترشح.

• يجوز التقدم بحد أقصى لفرعين فقط، وبعمل واحد في كل فرع.

• أن تكون الأعمال الصحفية منشورة في صحف مصرية قومية، حزبية، أو خاصة، أو عبر نوافذ إلكترونية مرخصة.

• يُشترط تقديم 4 نسخ مطبوعة من الأعمال الصحفية، وصورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.

• يتم الإعلان عن القائمة القصيرة للمرشحين قبل إعلان النتائج النهائية.

آلية التقديم

• تُسلم الأعمال يدويًا بمقر النقابة بالدور الأول، مع استمارة الاشتراك وسداد رسوم قدرها 100 جنيه عن كل فرع.

• يُنظم حفل تكريم للفائزين بالنقابة، مع نشر الأسماء والأعمال الفائزة على الموقع الرسمي للنقابة.

