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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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بعث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ في برقيته عن أصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات لمصر الغالية بمزيد من التقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة للرئيس، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.

كما أرسل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، بالإضافة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وأكد المحافظ حرصه على تعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة، في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية استثمار المناسبات الوطنية والدينية لتقوية أواصر المحبة والوحدة بين أبناء الوطن، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

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