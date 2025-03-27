رئيس مجلس النواب يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على وطننا العزيز ومحيطنا العربي والإسلامي والعالم بمزيدٍ من السلم والسكينة والاستقرار.

وجاء نص برقية التهنئة : "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، أسمى آيات التهاني، مقرونة بأصدق الدعوات بأن يُعيد الله هذا العيد المبارك عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة ودوام العطاء، وعلى وطننا العزيز ومحيطنا العربي والإسلامي والعالم بأسره بمزيدٍ من السلم والسكينة والاستقرار."

وتابع رئيس مجلس النواب : " وإننا، إذ نستقبل هذه المناسبة الجليلة، لنعرب لفخامتكم عن عظيم اعتزازنا بما تبذلونه من جهود وتضحيات مضنية في تشييد صرح جمهوريتنا الجديدة، تلك التي ترتكز على قيم العدل والكرامة، وتنفتح على آفاق واعدة من التنمية والبناء، في ظل قيادة حكيمة تتقدّم بثقة وثبات نحو مستقبل يليق بعراقة مصر وتاريخها المجيد."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي : " كما نغتنم هذه اللحظة المباركة لنثمّن مواقفكم الشامخة تجاه القضية الفلسطينية، التي لم تكن يومًا عند فخامتكم قضية سياسية، بل عهدُ وفاء متجذّر في ضمير الأمة ووجدانها ، لقد عبّرت قيادتكم الرشيدة، في أوقات الشدّة والاختبار، عن مصر الأمة والتاريخ، الحاضنة للقضية، الساعية للسلام بعدلٍ لا يُجتزأ وكرامة لا تُساوَم.

وما زالت تلك المواقف النبيلة تلهب في صدور المصريين مشاعر العزة والانتماء، وترسّخ في وجدانهم يقينًا لا يتزعزع بأن تحت لواء قيادتكم الحكيمة، تُستنهَض الهمم، فيصطفّ الوطن بأسره صفًّا واحدًا خلفكم، في تجسيد لوحدة الهدف ونُبل الغاية."

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: " حفظكم الله ذخرًا لهذا الوطن، وسدّد على دروب الحق خُطاكم، وكل عام وفخامتكم بألف خير."