محافظ المنوفية يوجه برفع الطوارئ بالمستشفيات وتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية ، ورفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية فى إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال عيد الفطر المبارك ، مع زيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض في أقسام الطوارئ والاستقبال، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طبية طارئة.

كما شدد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة وضمان جاهزية بنوك الدم، إلى جانب تكثيف حملات الرقابة الصحية على المطاعم والمحال التجارية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ، على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة اليومية في الشوارع والميادين العامة والتخلص من المخلفات بشكل فوري، خاصة في المناطق المحيطة بساحات صلاة العيد، وضرورة تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال العيد، ورفع كفاءة الإنارة العامة ، مع إزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية للسيارات.