أماكن وعناوين 156 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولى الأوقاف، بالإعداد لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد، والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 1446/2025، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد .

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، لمراجعة الترتيبات النهائية الخاصة بالمساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها، ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى المراكز والمدن، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة ، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بالتعليمات الوزارية.

وصرح المحافظ بأنه قد تقرر إقامة شعائر صلاة العيد في 156 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع،بواقع 38ساحةبمركز ومدينة بني سويف" 13 بندر+25 مركز"،و15ساحة بمركز ومدينة الواسطى ،و20ساحة بمركز ومدينة الفشن،و16بمركز ومدينة سمسطا، و24في مركز ومدينة ببا ، و27 ساحة في مركز ومدينة اهناسيا، و16 بمركز ومدينة ناصر.

و أشار "نصّار" إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من تجهيز ساحات المساجد، وتخصيص 2 خطيب لكل ساحة "أساسي واحتياطي"، بإجمالي يزيد عن 310 خطيبا وإماما ،حيث تم تحديد الساحات في بندر بني سويف، وهي (ساحة عمر بن عبد العزيز ،استاد التربية والتعليم بحي مقبل، مجمع الجزيرة شارع إسلام،التسامح حي الحميات ،الرضا المدينة السكنية ، الخلفاء الراشدين خلف الاستاد،مركز شباب العبور بجوار مسجد علي راغب ،مركز شباب صلاح سالم بجوار مجمع الرحمة ،مركز شباب الحمرايا شرق النيل بندر بني سويف ، نادي المهندسين كورنيش النيل ،نقابة الأطباء كورنيش النيل، مدرسة الأزهري بنات حي الأزهري )

وفي مركز بني سويف (مركز شباب اهناسيا الخضراء،ساحة عزبة عويس بمنشأة عاصم ،مركز شباب اهوه،مركز شباب باروط،مركز شباب الوقف ،مركز شباب الكوم الأحمر ، مركز شباب بني هارون ،مركز شباب الزرابي ،مركز شباب الدوية،مركز شباب تزمنت الشرقية،ساحة مسجد الغربي بالحلابية ،مركز شباب بني بخيت،مركز شباب الدوالطة ،مركز شباب بني موسى،مركز شباب ایشنا ،مركز شباب باها ، ساحة الجمعية الزراعية بالحاجر ،مركز شباب السعادنة ،ساحة مسجد الكبير بأبوسليم ،مركز شباب شريف باشا ،مركز شباب دموشيا ،مركز شباب الحكامنة،مركز شباب بليفيا ،مركز شباب منقريش ،الجمعية الزراعية برياض باشا )

وفي مركز ومدينة ببا (مركز شباب ببا، مركز شباب جزيرة ببا ،مركز شباب 'جبل النور، مركز شباب ' سدس، المعهد الديني بصفط راشين، ساحة مسجد الشهداء بصفط راشين ،مركز شباب أبو شربان، ساحة بني مؤمنة ، ساحة الرحمن بفزارة ببا، مركز شباب طنسا، ساحة بني عوض بطنسا ، ساحة المسجد الكبير ببني ماضي،مركز شباب غياضة الغربية، مركز شباب غياضة الشرقية، مركز شباب البرانقة ،مركز شباب بني قاسم، ساحة الضباعنة ،ساحة كفر منصور ، مركز شباب قمبش، ساحة بني أحمد ، ساحة طوة ، مركز شباب منيل موسي، البكرية القبلية، مدرسة طرشوب)

وفي سمسطا(مركز شباب مدينة سمسطا ،مركز شباب الشنطور ،مركز شباب دشطوط ،مسجد الإخلاص بدشاشة ،مركز الشباب بدهل ،الساحة الشعبية بجوار الجمعية الزراعية بالعساكرة ،المعهد الديني بمنشأة أبو مليح، مدرسة الشهيد عمر بمازورة ،المدرسة الابتدائية بنزلة الديب،بجوار مسجد الحق بالصعايدة،عزبة أبو سالم،مدرسة معجون الابتدائية ، المدرسة الابتدائية بالشماشرجي ،ساحة مسجد أبو بكر الصديق بقفطان الغربية، مركز شباب 'الكوم الأحمر 'سمسطا ،المهدي بالتلاية)

وفي الفشن (الساحة الشعبية ببندر الفشن،بجوار مسجد الكبير المتعال ، عادلكو بالشقر،مرکز شباب دلهانس،مدرسة الشهيد حسن أبو غنيمة بشنرا ، الرحمة القبلي ببنى منين، النادي الرياضي بالفنت الشرقية،العزيز بالله بالفنت الشرقية ،مركز شباب تلت ،الأنوار المحمدية بكفر طلا،عزبة محمد صالح بطلا، بجوار مسجد الرحمة صفط الخرسا ،مركز شباب أبسوج ،النادي الرياضي ببني صالح ،النادي الرياضي باقفهص الفشن ،الجمعية الزراعية بنزلة اقفهص ،الصايم بصفط العرفا ،التقوى بصفط النور ،جمال شاكر بطلا ،الصحابة بالكنيسة )

وفي اهناسيا (مسجد عمر بن الخطاب بندر اهناسيابجوار مسجد الرحمن البحري بالعواونةمركز شباب البديني ،بجوار مسجد الرحمن البحري بمنشأة الأمراء،بجوار الجمعية الزراعية بمنهرو ،مركز الشباب كوم الرمل ،المعهد الديني بمنيل هاني ،مركز شباب قاي ،بجوار مسجد السلام بسدمنت الجبل ،بجوار مسجد التقوى بسدمنت الجبل،مركز شباب ميانة،مركز شباب النويرة،الجمعية الزراعية بالنويرة ،مركز شباب بني هاني ،بجوار المدرسة الابتدائية بسعد شاويش ،بجوار مسجد الجيش بطما فيوم،الجمعية الزراعية بمنشأة الحاج ،بجوار مدرسة منهرة الابتدائية ،سوق الثلاثاء ننا ،بجوار مركز الشباب كفر أبو شهبة،الجمعية الزراعية ببراوة ،مركز شباب قلها ،بجوار مسجد أحمد عبد الجواد وش الباب ،ساحة الجمعية الزراعية بمشارقة الشوبك، ساحة الجمعية الزراعية بشرهی ،مركز شباب المماليك ،مركز شباب معصرة نعسان )

وفي الواسطى (الساحة الشعبية ،مركز شباب اطواب ،المعهد الديني بكوم أبو راضي ،مركز شباب قمن العروس ، المدرسة الاعدادية بالحومة،الجمعية الزراعية بعطف افوة ، مركز شباب ميدوم ، مركز شباب افوة ،المعهد الديني باطواب ، مركز شباب بني سليمان بالميمون ،الجمعية الزراعية بكفر ابجيج ،ساحة مدرسة البوصيري الابتدائية بجوار المسجد الكبير بأبو صير الملق،الجمعية الزراعية بافوة ، مجمع المعاهد الأزهرية بجزيرة النور ،مركز شباب عطف افوة)

وفي ناصر (الساحة الشعبية بناصر، ساحة شارع بور سعيد ،مركز شباب الشناوية ،مركز شباب دلاص، مركز شباب الرياض ، مركز شباب بني عدي، مركز شباب الحمام ،مركز شباب طحا بوش،مركز شباب اشمنت ،مركز شباب بهبشین ،مركز شباب الزيتون ،مركز شباب دنديل ،مركز شباب الكوم، مركز شباب طنسا الملق، مركز شباب بني خليفة الحمام، ساحة مسجد الرحمن ببني عدي)