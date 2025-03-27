افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل القديم بتكلفة 7.5 مليون جنيه ، ورافق المحافظ أثناء الافتتاح نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل القديم

ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة ، والمستوى الجمالى الراقى

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة ، والمستوى الجمالى الراقى الذى أصبحت عليه الحديقة المقامة على مساحة 7 ألاف م2 ، وما تضمه من برجولات على الطراز الأسوانى ، ومشايات وتراك للدراجات والألعاب الترفيهية والمشاه ، فضلاً عن توفير رامبات مراعاة لذوى الإحتياجات الخاصة ، وأماكن للإنتظار ، ودورات مياه حضارية للرجال والسيدات .

وكلف محافظ أسوان بأهمية الإستثمار الأمثل للمواقع المخصصة لتوفير الوجبات الخفيفة من المأكولات والمشروبات المتنوعة .

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