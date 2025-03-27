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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل القديم

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد
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افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل القديم بتكلفة 7.5 مليون جنيه ، ورافق المحافظ أثناء الافتتاح نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل القديم

ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة ، والمستوى الجمالى الراقى

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة ، والمستوى الجمالى الراقى الذى أصبحت عليه الحديقة المقامة على مساحة 7 ألاف م2 ، وما تضمه من برجولات على الطراز الأسوانى ، ومشايات وتراك للدراجات والألعاب الترفيهية والمشاه ، فضلاً عن توفير رامبات مراعاة لذوى الإحتياجات الخاصة ، وأماكن للإنتظار ، ودورات مياه حضارية للرجال والسيدات .

وكلف محافظ أسوان بأهمية الإستثمار الأمثل للمواقع المخصصة لتوفير الوجبات الخفيفة من المأكولات والمشروبات المتنوعة .

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حديقة الورد تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد محافظ أسوان إدارة الحدائق اللواء دكتور إسماعيل كمال