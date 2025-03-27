محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وضبط الأسواق استعدادًا لعيد الفطر

فى إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات .

كما وجه محافظ المنوفية، مديري مديرية التموين والطب البيطري المرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع وصلاحية المنتجات الغذائية بالمنافذ والمحلات التجارية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الاحتفال بالعيد، وتشديد الرقابة لضبط الأسعار ومتابعة الأفران والمخابز وإلزامها بالعمل بكامل طاقتها والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية لضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع.