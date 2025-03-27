رئيس جامعة كفرالشيخ يهنئ السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

كما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من السادة نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على فخامة السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يوفقه لما فيه الخير للوطن والشعب المصري ، مؤكدا على تجديد العهد بالمضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الغالية لمواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.