القاصد"يهنئ منسوبي جامعة المنوفية بعيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، جميع منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للعاملين بالإدارة العامة للجامعة بالادارات المختلفة يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، والسيدة سعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .

وتقدم الدكتور أحمد القاصد بخالص التهنئة لأمين عام الجامعةوأمناء الجامعة المساعدين ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومديري العموم، ومديري الإدارات والموظفين بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة والشهر الفضيل علي الجميع باليمن والخير والبركات وان يديم علي مصر نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود جميع العاملين بالجامعة على ما بذلوه من جهد خلال شهررمضان المبارك، متمنيًا لهم التوفيق في عملهم للارتقاءً بالجامعة وان يكون عيدا مباركا علي الجميع .