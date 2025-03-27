ads
الخميس 27 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

القاصد"يهنئ منسوبي جامعة المنوفية بعيد الفطر المبارك

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، جميع منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للعاملين بالإدارة العامة للجامعة بالادارات المختلفة يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، والسيدة سعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .

وتقدم الدكتور أحمد القاصد بخالص التهنئة لأمين عام الجامعةوأمناء الجامعة المساعدين ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومديري العموم، ومديري الإدارات والموظفين بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة والشهر الفضيل علي الجميع باليمن والخير والبركات وان يديم علي مصر نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود جميع العاملين بالجامعة على ما بذلوه من جهد خلال شهررمضان المبارك، متمنيًا لهم التوفيق في عملهم للارتقاءً بالجامعة وان يكون عيدا مباركا علي الجميع .

أعضاء هيئة التدريس الإدارة المركزية الدكتور احمد القاصد الفتاح السيسى المجتمع وتنمية البيئة أمين عام الجامعة