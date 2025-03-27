أسوان تحصد حافز تميز أداء والمحافظ يوجه بتكثيف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته بزيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 ، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي للعرض على المحافظ شخصياً للوقوف على معدلات الإنجاز ، وتذليل أى معوقات أولاً بأول .

محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى

وشدد محافظ أسوان على ضرورة نهو المشروعات بالكامل ، وسرعة الإنجاز لها بنهاية إبريل القادم ، ولاسيما أنه تم حتى الآن تنفيذ 72 % من الخطة .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية .

حصول أسوان على مبلغ 39 مليون جنيه كحافز تميز أداء

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فقد تم حصول أسوان على مبلغ 39 مليون جنيه كحافز تميز أداء خلال خطة العام المالي الحالي 2024/2025 ضمن مبادرة (حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى ) .

وأكد محافظ أسوان على أن منح هذا الحافز جاء أيضاً لنجاح المحافظة فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بواقع 89 مشروع ، والمخصص لها هذا العام اعتماد مالي بمبلغ 892.7 مليون جنيه ، وتم توجيه المبلغ الخاص بحافز التميز لاستكمال بعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات العمل المختلفة .