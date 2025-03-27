رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

بعث الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة المباركة.

وجاء في البرقية:

"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أسرة جامعة قناة السويس، أسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وتابع : "ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء".

حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير الوطن والمواطنين