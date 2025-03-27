تفاصيل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2026

اسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2026 لكرة القدم، التي تم سحبها اليوم الخميس عن مواجهات قوية ومثيرة وذلك بمشاركة 7 منتخبات عربية للكرة النسائية.
حيث من المقرر إقامة التصفيات في أستراليا، ويتنافس 34 منتخبا، وتنطلق التصفيات خلال الفترة من 23 يونيو إلى 5 يوليو 2025.
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، إلى جانب مجموعتين تضم كل منهما 5 منتخبات، وستقام المباريات خلال دور المجموعات من خلال نظام التجمع في كل من كمبوديا وإندونيسيا والأردن وميانمار وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان وفيتنام.
وجاءت القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى: إيران، الأردن (المضيفة)، لبنان، سنغافورة، بوتان.
المجموعة الثانية: تايلاند (المضيفة)، الهند، منغوليا، تيمور الشرقية، العراق.
المجموعة الثالثة: ميانمار (المضيفة)، البحرين، بنجلادش، تركمانستان.
المجموعة الرابعة: الصين تايبيه، إندونيسيا (المضيفة)، قرغيزستان، باكستان.
المجموعة الخامسة: فيتنام (المضيفة)، جوام، الإمارات، المالديف.
المجموعة السادسة: أوزكستان (المضيفة)، نيبال، لاوس، سريلانكا.
المجموعة السابعة: الفلبين، هونج كونج، كمبوديا (المضيفة)، السعودية.
المجموعة الثامنة: كوريا الشمالية، ماليزيا، فلسطين، طاجيكستان (المضيفة).
على أن يكون هناك 8 بطاقات متاحة للنسخة الـ21 من البطولة القارية.