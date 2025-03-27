تفاصيل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2026

اسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2026 لكرة القدم، التي تم سحبها اليوم الخميس عن مواجهات قوية ومثيرة وذلك بمشاركة 7 منتخبات عربية للكرة النسائية.

حيث من المقرر إقامة التصفيات في أستراليا، ويتنافس 34 منتخبا، وتنطلق التصفيات خلال الفترة من 23 يونيو إلى 5 يوليو 2025.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، إلى جانب مجموعتين تضم كل منهما 5 منتخبات، وستقام المباريات خلال دور المجموعات من خلال نظام التجمع في كل من كمبوديا وإندونيسيا والأردن وميانمار وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان وفيتنام.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: إيران، الأردن (المضيفة)، لبنان، سنغافورة، بوتان.

المجموعة الثانية: تايلاند (المضيفة)، الهند، منغوليا، تيمور الشرقية، العراق.

المجموعة الثالثة: ميانمار (المضيفة)، البحرين، بنجلادش، تركمانستان.

المجموعة الرابعة: الصين تايبيه، إندونيسيا (المضيفة)، قرغيزستان، باكستان.

المجموعة الخامسة: فيتنام (المضيفة)، جوام، الإمارات، المالديف.

المجموعة السادسة: أوزكستان (المضيفة)، نيبال، لاوس، سريلانكا.

المجموعة السابعة: الفلبين، هونج كونج، كمبوديا (المضيفة)، السعودية.

المجموعة الثامنة: كوريا الشمالية، ماليزيا، فلسطين، طاجيكستان (المضيفة).

على أن يكون هناك 8 بطاقات متاحة للنسخة الـ21 من البطولة القارية.