رجال سلة الأهلي يواجه سبورتنج في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يواجه نظيرة سبورتنج ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً على صالة حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر ويسعى الفريق لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات في بطولة دوري السوبر.

واختتم الفريق مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد خلال المران على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على الزمالك بنتيجة 77-71 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.